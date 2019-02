Ennustus: Soomes jäävad kasvama vaid Helsingi, Turu ja Tampere, üha suurem osa riigist tühjeneb

Ennustatakse suuremaid muutusi kui Soome statistikakeskuse 2015. aasta rahvastikuennustuses. Põhjuseks on just sündivuse ennustustest kiirem kahanemine, mida statistikakeskus ei osanud 2015. aastal ennustada.

Ennustuse järgi elab 2040. aastal Helsingi piirkonnas 33,7 protsenti Soome rahvastikust, Tampere piirkonnas 7,8 protsenti, Turu piirkonnas 6,4 protsenti, Oulu piirkonnas 4,7 protsenti, Jyväskylä piirkonnas 3,5 protsenti ja ülejäänud Soomes 33,9 protsenti.

Oulu strateegiajuhi Kari-Pekka Kronqvisti sõnul võib kahanev rahvastik viia Soome erinevate osade ja erinevate linnade karmistuva konkurentsini, aga küsimus ei ole ainult Soome-siseses konkurentsis, vaid konkureeritakse ka teiste Põhjamaade ja kogu Euroopaga.

„Praegu võivad inimesed soovi korral kolida kas või Rootsi või mujale Euroopasse, kui tunnevad, et seal on hea elada. Seetõttu on linnade arendamine ligitõmbavateks tähtis,” ütles Kronqvist. „Sama muutus rahvastikus toimub lisaks Soomele ka teistes Põhjamaades ja kogu Euroopas.”

Kronqvisti sõnul mõjutavad rännet alati ka teised asjad peale sündivuse, kuigi sellel on suur tähtsus. Vähenevat laste arvu on keeruline ühe või kahe meetmega muuta, sest seda mõjutavad paljud erinevad põhjused.

„Näiteks linnade ligitõmbavus, tööhõive, teenused ja elukohad ja näiteks linnade head transpordiühendused on tähtsad asjad, kuigi me ei tea päriselt seda, mis põhjused mõjutavad seda, mille alusel lapsi hangitakse,” ütles Kronqvist.