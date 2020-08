ENNE ja NÜÜD | Satelliidifotod paljastavad Beiruti plahvatuse põhjustatud hävingu

Suurem osa kesklinna piirkonnast on täis purustatud autosid ja rususid. Majade aknad on kõik purunenud ja katused lahti rebitud.

Beiruti kuberner Marwan Aboud ütles, et plahvatus jättis ligi 300 000 inimest kodutuks ja tekitas kahju viimaste hinnangute järgi 15 miljardi USA dollari väärtuses, teatas Al-Hadath TV.

Hukkunuid on praegu 137 ja vigastatuid üle 5000.

Plahvatus rebis lõhki viljaelevaatori ja paiskas selle sisu ümbruskonda laiali. Hinnanguliselt hoiti seal 85% Liibanoni viljavarudest.

„Beirut, nagu me seda tunneme, on kadunud ja inimesed ei suuda oma elusid uuesti üles ehitada,” ütles oma töökoha juures tänavalt klaasikilde koristanud naine. „See on põrgu. Kuidas me ellu jääme? Mida nad kavatsevad teha?” küsis ta, süüdistades plahvatuses lollust ja vastutustunde puudumist.

Foto: Maxar Technologies via Reuters

Foto: Roscosmos State Corporation/TASS

Foto: MOHAMED AZAKIR, REUTERS

Foto: AFP