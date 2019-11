Endine Valge Maja töötaja: Trump surus peale valeteooriat, et USA valimistesse sekkus Ukraina

Demokraadist jurist Daniel Goldman küsis Hillilt: „Seega kas teie arusaamine on siis, et president Trump eiras oma kõrgete ametnike nõuandeid selle teooria kohta ja kuulas selle asemel Rudy Giuliani vaateid?”

„See näib nii olevat, jah,” vastas Hill.

Hiljem hoiatas Hill, et Giuliani esitas Ukraina kohta „plahvatusohtlikke” ja „sütitavaid” väiteid.

„Ta surus selgelt läbi küsimusi ja mõtteid, mis pidid, teate, ilmselt tulema tagasi teda kummitama,” tunnistas Hill. „Ma arvan, et selle juures me täna olemegi.”

Eile andis tunnistusi veel USA diplomaat Ukrainas David Holmes, kes ütles oma avasõnavõtus, et tema tööd saatkonnas hakkas 2019. aastal varjutama Giuliani tegevus.

„Ma sain teada, et hr Giuliani, eraadvokaat, võttis otsese rolli Ukraina diplomaatias,” ütles Holmes.

Holmes lisas, et oli 18. juulil šokeeritud, kui Valge Maja juhtimis- ja eelarvebüroo (OMB) ametnik teatas, et sõjaline abi Ukrainale on peatatud.

„Ametnik ütles, et käsk tuli presidendilt ja anti edasi OMB-le hr Mulvaney poolt edasiste selgitusteta,” ütles Holmes, viidates Valge Maja personaliülemale Mick Mulvaneyle.