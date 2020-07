Endine Tallinki laev pääses 2018. aastal napilt kokkupõrkest Briti tuumaallveelaevaga

Kaks alust jõudsid 2018. aasta 6. novembril Šotimaa ja Põhja-Iirimaa vahel teineteisest 50-100 meetri kaugusele, teatas Suurbritannia mereõnnetuste uurimise ametkond MAIB, vahendab Sky News.

Belfastist Cairnryanisse sõitnud parvlaev Stena Superfast VII asus viivitamatult tegevusse kokkupõrke vältimiseks, kui selle meeskond märkas läheduses allveelaeva periskoopi.

Raportis leiti, et parvlaeva reisijad ja mõlema aluse meeskonnad olid vahetus ohus. Parvlaeva pardal oli 215 reisijat ja 67 meeskonnaliiget.

Faslane’is baseeruv tuumaallveelaev patrullis piirkonnas, mis asub parvlaeva teekonnast lõunas.

Uurimise käigus leiti, et allveelaeva meeskond ülehindas parvlaeva kaugust ja alahindas selle kiirust.

„See kombinatsioon tähendas seda, et allveelaeva juhtivohvitser ja valveohvitser tegid ohutuse seisukohalt kriitilisi otsuseid, mis võisid neile mõistlikud näida, aga põhinesid tegelikult ebatäpsel informatsioonil,” öeldakse raportis.

Kui allveelaeva juhtruumi meeskond Stena Superfast VII esimest korda märkas, hindasid nad, et see asub 9000-10 000 jardi (8229-9144 meetri) kaugusel.

Kiirusega 21 sõlme sõitnud parvlaev läbis 6000 jardi kaheksa minuti ja 34 sekundiga. Selle ajaga oleks allveelaeva valveohvitser saanud teha põikemanöövri.

Raportis leiti aga, et valveohvitser hindas parvlaeva kiiruseks 15 sõlme, mistõttu arvutas vääralt, et parvlaeval kulub 6000 jardi (5486 meetri) läbimiseks 12 minutit.

Raportis öeldakse, et valveohvitser hindas peaaegu kindlasti, et põikemanöövri tegemiseks on rohkem aega, kui tegelikult oli.

Pärast nappi kokkupõrkest pääsemist võttis parvlaeva kapten ühendust rannikuvalvega ja teatas, et allveelaeva periskoop oli möödunud laeva tüürpoordist 50-100 meetri kauguselt.

Raportis kiideti parvlaeval valves olnud meeskonnaliiget, kes muutis kokkupõrke vältimiseks kurssi, sest ilma selleta oleks olnud tõsine kokkupõrkeoht.

Kõnealune parvlaev kuulus Tallinkile aastatel 2006-2011.

Ettevõte Superfast Ferries müüs 2006. aastal oma Läänemere tegevuse Tallinkile. Laev hakkas alguses sõitma liinil Hanko-Paldiski-Rostock. Et Eesti ei olnud veel Schengeni ala liige ja oli probleeme passikontrolliga, jäeti Paldiskis peatumine peagi vahele. 2007. aasta 1. jaanurist hakkas laev sõitma liinil Helsingi-Rostock ja alates 14. jaanuarist 2007 liinil Tallinn-Helsingi-Rostock. 2008. aastal sõideti taas liinil Helsingi-Rostock. 2010. aasta jaanuaris võeti alus liinilt maha ja see seisis Tallinnas, aga 2010. aasta aprillis jätkas ta sõitmist liinil Helsingi-Rostock. 2011. aasta märtsis teatas Superfast VII ja selle sõsarlaeva Superfast VIII prahtimisest Stena Line.