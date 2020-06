Endine nõunik Bolton: Trump on naiivne ja ohtlik ja ma loodan, et ta jääb ühe ametiaja presidendiks

Eelmisel nädalal lekkisid meediasse väljavõtted Boltoni uuest raamatust „The Room Where It Happened” („Ruum, kus see juhtus”), kuigi raamat on endiselt õigusliku vaidluse objekt, vahendab CNN.

„Ma loodan, et (ajalugu) mäletab teda ühe ametiaja presidendina, kes ei tõuganud riiki pöördumatult allakäiguspiraali, millest me välja ei pääse. Me saame üle ühest ametiajast – ma olen täiesti kindel, isegi kui ei juhtu imet, et novembris valitakse konservatiivne vabariiklane. Kaks ametiaega, selle üle olen ma rohkem mures,” ütles Bolton ABC Newsile.

Presidendi kohta ütles Bolton: „Ma ei arva, et ta oleks ametisse sobiv. Ma ei arva, et tal oleks pädevust seda tööd teha. Ma ei arva, et ta on konservatiivne vabariiklane. Ma ei hääleta novembris tema poolt. Kindlasti ei hääleta ma ka Joe Bideni poolt. Ma mõtlen välja konservatiivse vabariiklase, kelle poolt olla.”

Bolton täpsustas mitmeid põhiteemasid oma raamatus, sealhulgas Trumpi sümpaatiat autoritaarsete juhtide, näiteks Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni vastu, kes on Boltoni arvates Trumpi algatustele vaatamata ohtlikumaks muutunud.

„Mõte et lihtsalt see õline komplimentide tulv sellele jõhkrale diktaatorile veenab teda, et Donald Trumpiga saab kokkuleppeid sõlmida, oli minu arvates rabavalt naiivne ja ohtlik,” ütles Bolton. „Põhja-Korea oht on täna absoluutselt suurem. Sest samal ajal, kui kõik need fotosessioonid aset leidsid, ei ole absoluutselt mingit kahtlust, et Põhja-Korea töö nii tuuma- kui ka ballistiliste rakettide programmi kallal jätkus. See on üks kõige salastatumaid ühiskondi planeedil.”

Venemaa presidendi Vladimir Putini kohta ütles Bolton oma intervjuus, et usub, et Putin arvab, et võib mängida Trumpiga, nagu mängiks viiulit.

„Ma arvan, et Putin on tark, tugev. Ma arvan, et ta näeb, et ei ole siin vastamisi tõsise vastasega. Ma ei arva, et ta oleks Donald Trumpi pärast mures,” ütles Bolton.

Oma raamatus kirjutab Bolton, et kartis 2018. aasta Helsingi kohtumisel Trumpi koos Putiniga kahekesi jätta.

„Ma ei teadnud, mida ta ütleb. Ühelgi hetkel ei teadnud me, mida ta ütleb. Nüüd, tuli välja ja ma ütlen seda raamatus, tunnen ma ennast väga kindlalt, et midagi kohatut nelja silma all ei juhtunud. Aga see tähendab, et me pääsesime kohtumiselt vigastuseta. Edendamata Ameerika huve. Tähendab, see on parem kui viga saamine. Aga see ei ole kindlasti huvide edendamine,” ütles Bolton.