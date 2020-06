Endine julgeolekunõunik: Trump palus Hiina presidendilt abi, et valimistel edu kindlustada

Bolton kirjutab oma raamatus, et eelmise aasta tippkohtumisel ütles Trump Xi Jinpingile, et kui Hiina ostaks Ameerika farmeritelt rohkem põllumajanduslikke saadusi, siis parandaks see tema väljavaateid tulevastel presidendivalimistel.

Bolton kirjeldas, et Trump juhtis vestluse ootamatult eelseisvatele valimistele, viidates Hiina majanduslikule võimule mõjutada käimasolevaid kampaaniaid ja veenis Hiina presidenti, et tema võit on kindel. "Ma trükiksin ära Trumpi täpsed sõnad, kuid valitsuse avaldamiseelse ülevaate käigus on otsustatud teisiti," kirjutas endine julgeolekunõunik.

Trumpi administratsioon otsib nimelt võimalust keelata kohtuasjaga Boltoni raamatu avaldamine. Administratsiooni teatel sisaldab raamat salastatud teavet, mis selle avaldamise korral võib ohustada riiklikku julgeolekut.

Esialgsete plaanide kohaselt järgmisel teisipäeval müüki tulev raamat käsitleb Boltoni Valges Majas veedetud aega. Juuraharidusega Bolton oli 9. aprillist 2018 kuni 10. septembrini 2019 USA presidendi julgeolekunõunik.