Endine Briti luuraja: poliitikaelu moonutamisele ja segamisele Venemaa poolt peab olema organiseeritud vastutegevus

Steele oli niinimetatud Trumpi Venemaa-toimiku taga, milles väideti, et Moskva ja USA presidendi Donald Trumpi 2016. aasta valimiskampaania vahel oli kokkumäng, vahendab BBC News.

Intervjuus Suurbritannia konservatiivist parlamendiliikme Damian Collinsi podcast’ile „Infotagion” hoiatas Steele, et Venemaa sihikul on kõik erakonnad.

Steele’i sõnul on Suurbritannia erakonnad sihikul annetuste või küberhäkkimise kaudu ja nad peaksid pöörduma abi saamiseks ise julgeolekuteenistuste poole.

Steele väitis, et Moskva eesmärk on tekitada suurt vastandumist, suurt erakondlikkust ja lõhesid poliitikaelus, milliseid demokraatiates varem nähtud ei ole.

Kreml püüab Steele’i sõnul lõhkuda konsensust ja suruda poliitilist arutelu äärmustesse. Näiteks tõi Steele Brexiti.

Steele ütles, et julgeolekuametnikele ei meeldi minna valdkondadesse, mis on poliitiliselt ülimalt tundlikud, ja ta on öelnud kõrgetasemelistele poliitikutele kõigist erakondadest, et nad peavad ise ennetavalt MI5-le ja MI6-le lähenema.

Steele väitis, et Suurbritanniasse siseneva Vene raha lõtv reguleerimine mõjutab poliitikaelu annetuste kaudu.

„Peab olema organiseeritud vastutegevus, et tagada, et see ei moonutaks ega segaks meie poliitikaelu,” ütles Steele.

„On tohutud haavatavused, mille on tekitanud demokraatia ja moodne tehnoloogia, ning me ei võta piisavalt kiiresti järele sellele, kuidas meie vastased on võimelised ja valmis neid asju ära kasutama ilma tõeliselt tugeva vastulöögi või heidutuse olemasoluta,” ütles Steele.

„Me oleme kaitses,” lausus Steele, kelle sõnul on Lääs praegu nõrgem kui ühelgi hetkel pärast külma sõda.