End ema tahte vastaselt vaktsineerida lasknud poiss esines USA senatis: emaarmastust kasutatakse ära võltsärevuse tekitamiseks

„Kui te veenate lapsevanemaid, et... nende lapsed on ohus, on see palju sisulisem viis panna inimesi meelt muutma,” ütles Lindenberger. „Lood puudutavad inimesi paremini. Suur hulk vaktsiinivastasest informatsioonist, mida mu ema on mulle andnud, on anekdoodi tasemel. Ta kinnitas oma seisukohta, öeldes, et ta teab inimesi ja on kuulnud lugusid.”

USA-s on praegu leetrite puhang, mis on vaktsineerimisega ärahoitav haigus. CDC on kinnitanud 206 leetrite juhtumit 11 osariigis. Pea kõigi juhtumite puhul on tegemist vaktsineerimata lastega.

Lindenbergeri ema Jill Wheeler, kes kohal ei viibinud, aga ütles, et kavatseb kuulata, rääkis, et tundis poja pärast hirmu, kui viimane ütles, et kavatseb lasta end täielikult vaktsineerida. Vaatamata poja uuele staatusele vaktsineerimise eestkõnelejana on Wheeler jäänud veendunuks, et vaktsiinid võivad olla kahjulikud.

„Ta on suurepärane laps. Ma armastan teda väga, aga ma tunnen, et see, mida ta esindab, on vale,” ütles Wheeler NBC Newsile.