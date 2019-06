EMOTSIONAALSED FOTOD | Taltsas diplomaatiline korpus rõõmustas südamest kui Eesti ÜRO julgeolekunõukogusse pääses

www.DELFI.ee RUS

Maailma fotograafid on püüdnud kaamerasse nii meie presidendi kui ka ülejäänud delegatsiooni emotsionaalse reaktsiooni, kui nad said aru, et Eesti on pääsenud ÜRO julgeolekunõukogusse.