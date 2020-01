Emeriitpaavst Benedictus asus tsölibaadi kaitsele praeguse paavsti Franciscuse vastu

Autorid on selgelt oodanud oma raamatu potentsiaalset tõlgendamist praeguse paavsti kritiseerimisena ja rõhutavad ühises sissejuhatuses, et kirjutasid selle „pojaliku kuulekuse vaimus paavst Franciscusele”. Samas märgivad nad, et praegune „kriis” kirikus ei lasknud neil vaikida.

Franciscus on öelnud, et kirjutab Amasoonia piiskoppide 2019. aasta oktoobri sinodi tulemuste põhjal dokumendi. Enamik piiskoppe sellel kohtumisel kutsus preestrite puuduse tõttu Amasoonias ordineerima ametisse ka abielus mehi.

Franciscus on rõhutanud, et tsölibaat on traditsioon, mitte doktriin, ja seda võib seetõttu muuta.

Benedictus seletab raamatus rohkete viidetega piiblile teaduslikes terminites, miks peab tsölibaati vajalikuks ja et selle alused pärinevad apostlite ajast.

„Jeesuse Kristuse preestriamet paneb meid sisenema ellu, mis sisaldab temaga üheks saamist ja kõigest loobumist, mis kuulub ainult meile,” kirjutab Benedictus. „Preestrite jaoks on see tsölibaadi vajaduse, aga ka liturgilise palve, meditatsiooni jumalasõna kohta ja materiaalsetest hüvedest loobumise alus.”

Benedictus kirjutab, et abielu nõuab mehelt täielikku pühendumist perekonnale. „Et Issanda teenimine nõuab mehelt samuti täielikku andumust, ei näi olevat võimalik kahe kutsumuse järgimine samaaegselt. Seega sai võime loobuda abielust, et asetada end täielikult Issanda teenistusse, preestriameti kriteeriumiks.”

Raamatus tehtav ühine järeldus on veelgi tugevam. Öeldakse, et katoliku preestri ametit on haavanud nii paljud skandaalid ja seda on häirinud pühitsetud tsölibaadi pidev kahtluse alla seadmine.

Raamatu autorid kutsuvad preestreid enesele kindlaks jääma ning kõiki usklikke nende tsölibaati toetama.

„Kõigi – piiskoppide, preestrite ja ilmalike inimeste – jaoks on pakiline ja vajalik lõpetada enda hirmutada laskmine ekslikel üleskutsetel, teatraalsetel lavastustel, saatanlikel valedel ja moodsatel vigadel, mis püüavad preestrite tsölibaati hävitada,” kirjutavad Benedictus ja Sarah.