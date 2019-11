Elupõline newyorklane Trump deklareeris end Florida elanikuks, sest New Yorgi juhid kohtlevat teda halvasti

Mõlemad Trumpid esitasid elukohadeklaratsiooni, milles öeldakse, et nende alaline elukoht on nüüd Trumpi Mar-a-Lago kuurort Palm Beachis.

Trump kinnitas otsust Twitteris.

„1600 Pennsylvania Avenue, Valge Maja, on koht, mida ma olen armastama hakanud ja kuhu ma jään loodetavasti veel viieks aastaks, kui ME TEEME AMEERIKAT JÄLLE SUUREKS, aga minu perekond ja mina teeme Palm Beachi Floridas oma alaliseks elukohaks. Ma pean New Yorki ja New Yorgi inimesi kalliks ja jään seda alati tegema, aga kahjuks, vaatamata sellele, et ma maksan igal aastal linna, osariigi ja kohalike maksudena miljoneid dollareid, kohtlevad nii linna kui ka osariigi poliitilised liidrid mind väga halvasti. Vähesed on halvemini kohelnud. Ma vihkasin, et pidin selle otsuse tegema, aga lõpuks on see parim kõigile asjasse puutuvatele. Presidendina olen ma alati olemas, et aidata New Yorki ja New Yorgi suurepäraseid inimesi. Tal on alati eriline koht minu südames!”

1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent Residence. I cherish New York, and the people of..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

....this decision, but in the end it will be best for all concerned. As President, I will always be there to help New York and the great people of New York. It will always have a special place in my heart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

Mõned New Yorgi liidrid andsid vastu.

„Hea, et lahti saime. Niikuinii ei maksnud Donald Trump siin makse... Ta on täielikult teie, Florida,” kirjutas New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo.