Elanikud kardavad Vene sõjaväeobjekti põlengu järel radiatsiooni, apteegid on joodist tühjaks ostetud

Ajakirjanikud küsitlesid kahes linnas 15 apteegi töötajaid ja said teada, et neist kuues oli jood eile õhtuks otsa saanud. Ülejäänud apteekrid kinnitasid, et kuigi joodi seni jätkub, on ostjate huvi selle ostmise vastu hüppeliselt tõusnud. Portaali sõnul seletavad apteegid seda Severodvinski lähedal asuvas Njonoksas toimunud põlenguga.

Ehkki Vene kaitseministeeriumi kinnitusel ei põhjustanud eksperimentaalse raketimootori põleng radiatsioonireostust, teatas Severodvinski linnavalitsus eile radiatsioonitaseme lühiajalisest tõusust kahele mikrosiivertile tunnis. Seejuures levisid sotsiaalmeedias kinnitamata kuuldused märksa suuremast tasemest. Njonoksas asub polügoon, kus testitakse tuumaallveelaevadel kasutatavaid rakette. Kaitseministeeriumi teatel hukkus põlengus kaks inimest. Severodvinskis elab umbes 180 000 inimest.

Arhangelski kuberner Igor Orlov kinnitas eile õhtul, et taustakiirgus on oblastis normaalsel tasemel. „Seda kinnitavad kõik ametkonnad, kõik kontrollsüsteemid,” ütles Orlov. Arhangelski sadama ametnik Sergei Kozub ütles Reutersile, et ühes Dvina lahe piirkonnas on eilse juhtumi tõttu laevaliiklus järgmiseks kuuks ajaks peatatud. Põhjust ega piiranguala ulatust Kozub ei täpsustanud. Reuters märgib, et Arhangelski enda sadamas jätkub kaubavedu endist viisi.