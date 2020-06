EL pikendas taas Venemaa-vastaseid sanktsioone

Otsusega pikendatakse sanktsioone 2021. aasta 23. juunini. Sanktsioonid keelavad EL-i firmadele Krimmist ja Sevastoopolist pärinevate toodete impordi ning sealsesse taristusse ja turismi investeerimisse. Samuti on keelatud osade transpordi-, kommunikatsiooni- ja energeetikasektoris kasutatavate toodete ja tehnoloogiate eksport Krimmi. EL kinnitas taas, et ei lepi Krimmi annekteerimisega ja peab seda rahvusvahelise õiguse rikkumiseks.

“Otsus näitab Euroopa Liidu vankumatut toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja et rahvusvahelise õiguse rikkumistel on agressorile tagajärjed,” kommenteeris välisminister Urmas Reinsalu. “See on eriti oluline, arvestades, et Venemaa püüab COVID-19 pandeemia varjus oma agressiooni Ukraina suunal veelgi süvendada.”