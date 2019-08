El Paso massitulistaja tahtis sihilikult tappa mehhiklasi

Vahistamisprotokolli kohaselt peatati veresauna järel kinni auto, millest astus välja Crusius, kes hoidis käsi üleval ja teatas: "Mina olen tulistaja", vahendab uudistekanal Daily Beast.

Kohalik politseinik Adrian Garcia kirjutas protokollis, et Crusius loobus oma Miranda õigusest ja otsustas detektiividega rääkida, öeldes, et sõitis oma kodulinnast Allenist El Pasosse 10 tundi, et rünnata seal mehhiklasi.

Tulistamises sai teiste seas surma kaheksa Mehhiko kodanikku.

Tulistaja ülestunnistus politseinikele tuli pärast teateid, et noormees postitas internetti rassistliku manifesti, milles ta väljendas oma viha latiinode vastu.

Teda hoitakse kautsijonita vahi all massimõrva korraldamise eest ja prokuratuur kaalub süüdistuse esitamist ka vihakuriteo eest.