"EL on antidemokraatlik koletis" - kes on Tallinnas kohtuvad Kotro, Vistisen ja Le Pen oma vaadetelt?

Vistisen on omandanud juristihariduse Aarhusi ülikoolis ja töötanud aastatel 2012-2014 Euroopa Parlamendis juriidilise konsultandina.

Varem on Vistisen olnud vastu Taani Rahvapartei poliitikale homoseksuaalide õiguse suhtes abielluda. 2010. aastal ütles Vistisen selle kohta aga: „Ma saan sellega elada, et homoseksuaalid abielluvad. Mul pole midagi selle vastu.”

Vistisen on olnud väga aktiivne debatis massilise sisserände üle Euroopasse ja kutsunud Euroopa Liitu üles varjupaigataotlejatele piirid sulgema.

2014. aastal hääletas Vistisen härjavõitlusele EL-i toetuse kaotamise vastu. Seda vaatamata sellele, et nii tema kui ka Taani Rahvapartei on kuulutanud loomade heaolu üheks oma põhiküsimuseks.

Kolmas kohtumisel osaleja on Prantsusmaa Rahvusliku Ühenduse juht Marine Le Pen. Järgnevalt mõningaid tsitaate temalt:

„Sisseränne on meie elanikkonna organiseeritud väljavahetamine. See ähvardab meie ellujäämist kui sellist. Meil ei ole vahendeid integreerida neid, kes juba siin on. Tagajärg on lõputu kultuurikonflikt.”

„Globaliseerumine tähendab orjade kasutamist, et valmistada tooteid, mis siis müüakse töötutele!”

„Ma tahan hävitada EL-i, mitte Euroopa! Ma usun rahvusriikide Euroopasse. Ma usun Airbusi ja Ariane’i, koostööl põhinevasse Euroopasse. Aga ma ei taha seda Euroopa Nõukogude Liitu.”

„Prantsusmaa ei ole burkiinid rannas. Prantsusmaa on Brigitte Bardot. See on Prantsusmaa.”

„Ma ei usu, et Vladimir Putin on mõrvar, oht Prantsusmaale, teistele selles regioonis. Miski, mida Vladimir Putin on teinud, ei pane mind jõudma sellele järeldusele.”

„Euroopa on sõda. Majandussõda. See on vaenulikkuse suurenemine riikide vahel. Sakslasi mustatakse kui julmi, kreeklasi kui petiseid, prantslasi kui laisku. Pr Merkel ei saa reisida ühtegi Euroopa riiki, ilma et teda kaitseksid sajad politseinikud. See ei ole vendlus.”

„EL on sügavalt kahjulik, see on antidemokraatlik koletis. Ma tahan ära hoida, et ta muutuks rasvasemaks, et ta jätkuvalt hingaks, et ta haaraks kõik oma käppade vahele ja sirutaks oma kombitsad meie seadusandluse kõikidesse valdkondadesse. Meie kuulsusrikkas ajaloos on miljonid surnud, et tagada, et meie maa jääks vabaks. Täna lubame me lihtsalt oma enesemääramisõiguse endalt ära varastada.”

„Kriis Ukrainas on täielikult Euroopa Liidu süü. Selle juhid leppisid Ukrainaga kokku kaubandusleppe, mis sisuliselt sundis riiki valima Euroopa ja Venemaa vahel.”