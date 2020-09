EL nõudis Valgevenelt kõigi poliitvangide vabastamist, Saksamaa ja Suurbritannia nõudsid vastuseid Kalesnikava kadumise kohta

Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Josep Borrell mõistis karmilt hukka „lakkamatud meelevaldsed ja seletamatud vahistamised ja kinnipidamised poliitilistel põhjustel”, vahendab BBC News.

„On selge, et Valgevene riigivõimud hirmutavad jätkuvalt oma kodanikke või lubavad nende hirmutamise jätkumist üha seadusetumal viisil ning rikuvad jämedalt nii oma riigisiseseid seadusi kui ka rahvusvahelisi kohustusi,” ütles Borrell.

Borrell kutsus viivitamatult vabastama opositsiooni aktiviste ja 633 inimest, kes vahistati pühapäevasel meeleavaldusel.

„Me ootame, et võimud peataks poliitilise tagakiusamise ja astuksid kaasavasse rahvuslikku dialoogi täie lugupidamise juures Valgevene rahva demokraatlike ja alusõiguste vastu,” ütles Borrell.

Varem teatas Euroopa Liit, et kavatseb kehtestada majandussanktsioonid Valgevene 31 kõrge ametniku, sealhulgas siseministri vastu septembri keskpaigaks. Sanktsioonid peaksid endast kujutama reisikeelde ja varade külmutamisi.

Saksamaa ja Suurbritannia väljendasid aga muret Valgevene opositsiooni koordinatsiooninõukogu presiidiumi liikme Marõja Kalesnikava eilse kadumise pärast, vahendab Euronews.

„Me oleme pr Kalesnikava pärast väga mures,” ütles Saksamaa välisminister Heiko Maas ajalehe Bild vahendusel. „Me nõuame, et antaks teada, kus ta on, ja me kutsume vabastama kõiki poliitvange Valgevenes.”

Maas lisas, et Saksamaa, kes on praegu Euroopa Liidu eesistuja, teeb väsimatult tööd rea sanktsioonide kallal president Aljaksandr Lukašenka režiimi vastu.

Suurbritannia välisminister Dominic Raab kirjutas Twitteris, et Valgevene valitsus peab tegema Kalesnikava naasmise oma kõrgeimaks prioriteediks.

„Tõsiselt mures Marõja Kalesnikava heaolu pärast Valgevenes. Lukašenka režiim peab tegema tema ohutu naasmise oma kõrgeimaks prioriteediks. Režiim peab lõpetama meeleavaldajate kallal toorutsemise, vabastama poliitvangid ja alustama opositsiooniga dialoogi,” kirjutas Raab.

Eile õhtuks ei olnud Kalesnikava ning veel kaks opositsiooni aktivisti Ivan Kravtsov ja Anton Radnenkov välja ilmunud. Väidetavalt röövisid tundmatud isikud nad Minski kesklinnas.