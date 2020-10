EL jõudis Valgevene sanktsioonides lõpuks kokkuleppele, aga Lukašenka jäi välja

Küprose blokeeringust vabaneti kokkuleppega saata karm sõnum Türgile, vahendab Deutsche Welle.

Umbes 40 Valgevene ametnikku süüdistatakse 9. augusti presidendivalimiste tulemuste võltsimises ja meeleavalduste vägivaldses mahasurumises.

„Me otsustasime täna sanktsioonid kehtestada,” ütles Euroopa Ülemkogu president Charles Michel pärast kohtumist ajakirjanikele. „On väga tähtis teha, mida me mõni nädal tagasi otsustasime, ja saata signaal, et me oleme usutavad.”

President Lukašenka enda vastu sanktsioone ei kehtestatud, kuigi Michel ütles, et Euroopa Liit „jälgib olukorda” ja tuleb teha muudatusi. Sanktsioonid sisaldavad varade külmutamisi ja reisikeelde.

Sanktsioonide kehtestamises Valgevene ametnike vastu lepiti kokku juba augustis, aga otsuse elluviimine oli kinni Küprose taga, kes nõudis, et Euroopa Liit võtaks karmima seisukoha Türgi suhtes viimase maagaasiotsingute tõttu Vahemehe idaosas Küprose ja Kreeka lähistel.

Need kaks küsimust ei ole omavahel otseselt seotud, aga Küpros väitis, et Euroopa Liit peab olema järjekindel põhimõtete rikkumisele reageerides.