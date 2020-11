EL jõudis kokkuleppele pikaajalise eelarve sidumises õigusriigi reeglitest kinnipidamisega liikmesriikides

Euroopa Ülemkogu teatavaks tehtud „esialgse kokkuleppega” saadakse üle Euroopa Parlamendi kangekaelsest keeldumisest kiita heaks 1,1 triljoni eurone Euroopa Liidu eelarve ja 750 miljardi eurone koroonaviiruse abipakett, kui neile ei lisata sellist tingimust, vahendab AFP.

Et see küsimus on lahendatud, on edasist jagelemist oodata peenemate detailide kallal.

Euroopa Liidu liidrid leppisid põhimõtteliselt kokku õigusriigi tingimuseks seadmises juulikuisel maratontippkohtumisel, kus sündis ka kokkulepe enneolematu koroonaviirusega seotud toetustest ja laenudest koosneva abipaketi kohta.

Euroopa Parlamendi liikmed kaebasid aga, et see säte on liiga laialivalguv, et tagada, et Euroopa Liidult raha saavad liikmesriigid peaksid kinni demokraatlikest reeglitest. Sellele olid kategooriliselt vastu Ungari, Poola ja Tšehhi.

Euroopa Liidu eesistujariik Saksamaa leidis aga, et koroonaviiruse abipakett tuleb kiiresti blokeeringust vabastada, eriti seetõttu, et Euroopat on rängalt tabanud koroonaviiruse teine laine.

Saksa ametnikud pidasid 27 liikmesriigi nimel läbirääkimisi Euroopa Parlamendi liikmetega, et jõuda täna sõlmitud kokkuleppele.

Euroopa Ülemkogu teatas oma avalduses, et kokkulepitud mehhanism „võimaldab kaitsta EL-i eelarvet seal, kus on kindlaks tehtud, et õigusriigi põhimõtete rikkumised liikmesriigis mõjutavad või ähvardavad tõsiselt mõjutada EL-i eelarve asjakohast finantsjuhtimist või EL-i finantshuvide kaitset piisavalt otsesel viisil”.

Saksamaa esindaja Michael Clauss nimetas seda tähtsaks verstapostiks jõupingutustes Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarve ja taastumispaketi lõpule viimiseks.