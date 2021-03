EL ja USA kehtestasid Venemaale uued sanktsioonid, Moskva kutsus mitte mängima tulega

Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid Venemaa uurimiskomitee esimehele Aleksandr Bastrõkinile, peaprokurör Igor Krasnovile, rahvuskaardi ülemale Viktor Zolotovile ja Föderaalse Karistuste Täideviimise Teenistuse (FSIN) juhile Aleksandr Kalašnikovile „nende rollide eest Navalnõi meelevaldsel vahistamisel, süüdistuse esitamisel ja süüdimõistmisel” ning „rahumeelsete protestide mahasurumisel seoses tema õigusvastase kohtlemisega”, vahendab Politico.

USA rahandusministeerium, välisministeerium ja kaubandusministeerium kehtestasid samal ajal mõnevõrra laiemad sanktsioonid, mis sisaldavad ka karistusi Navalnõi mõrvakatse eest eelmisel suvel, kui ta mürgitati sõjalise närvimürgiga. USA meetmed hõlmavad sanktsioone seitsmele Vene ametnikule, ning sanktsioonide laiendamist keemia- ja bioloogiliste relvade kontrolli ja sõjategevuse välistamise seaduse alusel, uusi ekspordipiiranguid ainetele, mida võidakse kasutada bioloogilise toimeainena ja kemikaalide tootmiseks, ning viisapiiranguid, teatasid president Joe Bideni administratsiooni ametnikud.

Rahandusministeeriumi nimekirja järgi kehtestati USA sanktsioonid Venemaa presidendiadministratsiooni juhi esimesele asetäitjale Sergei Kirijenkole, Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) juhile Aleksandr Bortnikovile, kaitseministri asetäitjatele Aleksei Krivorutškole ja Pavel Popovile, FSIN-i direktorile Kalašnikovile, peaprokurör Krasnovile ning presidendi sisepoliitikavalitsuse ülemale Andrei Jarinile.

Osana USA sanktsioonidest lisas kaubandusministeerium eile 14 organisatsiooni musta nimekirja. Nende organisatsioonide kohta on kindlaks tehtud, et need osalevad „bioloogiliste toimeainete ja kemikaalide tootmise erinevates aspektides”, nagu ütles üks ametnik. See meede piirab oluliselt eksporti üheksale kommertsorganisatsioonile Venemaal, kolmele Saksamaal ja ühele Šveitsis ning veel ühele valitsuse teadusuuringute instituudile.

Kuigi sanktsioonidest teatamine samal päeval saatis sümboolse sõnumi Lääne ühtsusest Venemaa presidendi Vladimir Putini pahatahtliku tegevuse vastu, ei täidetud Navalnõi enda ja tema toetajate soovi karistada Kremliga seotud oligarhe.