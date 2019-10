EL ja Iirimaa võtsid Johnsoni Brexiti-plaani vastu jahedalt

Euroopa Liit teatas, et toetab täielikult Iirimaad ja kuigi on avatud aruteludele, ei veena Johnsoni plaan endiselt, vahendab Reuters.

Brüsseli jahe suhtumine Johnsoni ettepanekutesse näitab, kui kaugel poolte seisukohad teineteisest on.

Iirimaa peaminister Leo Varadkar, kes on igasuguse kokkuleppe juures võtmetähtsusega isik, ütles, et ei mõista täielikult, kuidas Suurbritannia ettepanekud töötaksid, ja et Dublin ei saa ühineda kokkuleppega, mis ei kindlusta avatud Iirimaa-Suurbritannia piiri.

Iirimaa välisminister Simon Coveney läks veelgi kaugemale ja ütles, et kui Johnsoni ettepanekud on lõplikud, seisab ees kokkuleppeta Brexit.

„Minu hinnang on, et Boris Johnson tahab kokkulepet ja see paber, mis eile avaldati, oli katse meid kokkuleppe poole viia. Aga... kui see on lõplik ettepanek, kokkulepet ei tule,” ütles Coveney parlamendis.