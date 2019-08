EL-is on teismelisi emasid kõige rohkem Bulgaarias ja Rumeenias, Eesti näitaja on Lätist ilusam

Tabeli lõppu mahuvad näiteks Itaalia, Holland ja Taani, kus see näitaja on 1% ringis. Viimane on Šveits, kus alla 20-aastased moodustavad kõigist esmasünnitajatest vaid 0,8%. Rumeenias oli 2017. aastal aga ligi 400 noort ema, kes sünnitas alla 14 aasta vanusena. Eestis tol aastal selliseid juhtumeid ei olnud, alla 19-aastaseid emasid oli meil selle perioodi jooksul aga ligi 200.



Graafik: Eurostat



Üle 40-aastaseid esmasünnitajaid on kõige enam Hispaanias ja Kreekas, kus nende osakaal on üle 8%. Eestis, Lätis, Poolas ja Leedus jääb see näitaja aga alla 1%. Statistika järgi sünnitas 2017. aastal 126 eestlannat esimese lapse, olles vanem kui 40 aastat. Kümme Eesti naist sai sellega hakkama 45-49-aastaselt. Üle 50-aastaseid esmasünnitajaid meil selle aasta sees ei olnud. Kogu Euroopa peale oli neid kokku aga ligi 1000, kusjuures kolmandik neist elab Itaalias.