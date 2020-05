EL-i terrorismivastase võitluse koordinaator: äärmuslased võivad püüda šokki tekitada rünnakutega meditsiini vastu

Konfidentsiaalses briifingus liikmesriikidele, mille sai täna oma valdusse uudisteagentuur Associated Press, hoiatas de Kerchove, et paremäärmuslased ja islamistlikud võitlejad „võivad pidada rünnakuid meditsiinipersonali ja -rajatiste vastu ülimalt efektiivseks, sest need tekitaksid ühiskonnas tohutu šoki”.

De Kerchove märkis, et USA-s lasi Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) märtsis maha valge rassi ülemvõimu pooldaja, püüdes teda vahistada plaani eest lasta õhku Covid-19 patsiente raviv haigla. Enne seda oli mees kaalunud rünnakut mustanahaliste kooli, mošee või sünagoogi vastu.

Varasematest kogemustest on de Kerchove sõnul teada, et „terroristid ja vägivaldsed äärmuslased, kelle eesmärk on muuta ühiskondi ja valitsemissüsteeme vägivalla kaudu, püüavad oma eesmärkide saavutamiseks ära kasutada suuremaid kriise”.

De Kerchove märkis, et näiteks rühmitus Islamiriik tõusis esile pärast USA juhitud sissetungi Iraaki ja kogus siis jõudu araabia kevade ülestõusude ajal.

Vasakäärmuslased pööravad Euroopas pandeemiale „laialdast tähelepanu”, süüdistades selles valitsusi ja „kapitalistlikku süsteemi tervikuna”, väites, et poliitikud on tervishoiuteenuseid alarahastanud, kirjutas de Kerchove Euroopa Liidu liikmesriikidele 7. mail edastatud analüüsis, millest esimesena teatas Saksa ajaleht Die Zeit.

Islamiriik on õhutanud oma toetajaid Läänes praegust kriisi rünnakute korraldamiseks ära kasutama, aga seni pole mingit vägivalla kasvu olnud.

Enamik äärmuslasi näib praegu kasutavat kriisi propagandaeesmärkidel, kasutades ära seda, et kodus istuma sunnitud inimesed veedavad internetis rohkem aega kui tavaliselt.

„Et suurendada oma toetusbaasi, kasutavad vägivaldsed äärmuslased inimeste ebakindlust, haavatavust ja rahulolematust, tekitades lihtsa narratiivi, mis „selgitab” probleeme teisi süüdistades,” kirjutas de Kerchove. „”Uskmatud” või „usutaganejad” on patuoinad džihadistide jaoks, rahvus- ja usuvähemused paremäärmuslaste jaoks ning „klassivaenlased” ja „kapitalistid” vasakäärmuslaste jaoks.”