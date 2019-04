EL-i pealäbirääkija Barnier näeb Brexiti jaoks veel kolme võimalust

Barnier teatas, et näeb nüüd kolme võimalikku teed edasi pärast seda, kui Suurbritannia parlamendi alamkoda lükkas tagasi järjekordsed Brexiti-alased ettepanekud. Need on kokkuleppeta lahkumine, pikk ajapikendus või peaminister Theresa May Euroopa Liiduga sõlmitud kokkulepe, vahendab BBC News.

„Kokkuleppeta jäämine ei olnud kunagi meie soov või kavatsetud stsenaarium, aga EL27 on nüüd valmis,” ütles Barnier. „See muutub päev päeva järel tõenäolisemaks.”

Barnier lisas, et igasugune ajapikendus toob endaga kaasa märkimisväärseid riske Euroopa Liidu jaoks ja et Euroopa Liit sellega nõustuks, on vaja tugevat õigustust.