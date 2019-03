EL-i pealäbirääkija Barnier: miks me peaksime Brexiti-läbirääkimisi pikendama?

Briti parlament lükkas eile õhtul teist korda tagasi peaminister Theresa May läbi räägitud lahkumiskokkuleppe. Suurbritannia ametliku lahkumispäevani on jäänud vaid 16 päeva, vahendab AFP.

Täna hääletab Briti parlament uuesti kokkuleppeta lahkumise blokeerimise üle, aga Barnier ütles selgelt, et Brüssel ei hakka kokkulepet uuesti läbi rääkima.

„Pärast seda hääletust... on Briti valitsuse asi öelda, kuidas ta tahab edasi minna,” ütles Barnier Euroopa Parlamendi istungil Strasbourg’is. „On Ühendkuningriigi vastutus öelda meile, mida ta tahab tulevastes suhetes, mis on tema valik, selge joon, mis peab olema tema enda oma. See on küsimus, mis on lahtine ja millele me ootame vastust ja see on küsimus, millele tuleb vastata juba enne igasugust otsust ajapikenduse kohta. Miks peaksime me läbirääkimisi pikendama? Et teha mida? Et artikkel 50 läbirääkimised on lõppenud, on meil kokkulepe, see on olemas.”