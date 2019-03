EL-i pealäbirääkija Barnier: Brexiti-läbirääkimised toimuvad nüüd Briti valitsuse ja parlamendi vahel

„Me pidasime läbirääkimisi kogu nädalavahetuse ja nüüd toimuvad läbirääkimised Londoni valitsuse ja Londoni parlamendi vahel,” ütles Barnier, saabudes Euroopa Liidu peakorterisse Brüsselis, et arutada Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust 27 ülejäänud liikmesriigi esindajatega, vahendab AFP.

Ootused olid suured, et May tuleb ise Brüsselisse, et sõlmida täna lõplik kokkulepe Euroopa Liiduga, aga ühe Euroopa Liidu allika sõnul on need plaanid riiulisse pandud edasimineku puudumise tõttu.

Et aeg on otsa lõppemas, lootis May signaali Brüsselist, mis oleks ehk aidanud Brexiti-kokkuleppe õigeks ajaks ehk 29. märtsiks parlamendis läbi suruda.

Hääletus muudetud kokkuleppe üle toimub homme.

Euroopa allikas ütles, et Mayl ei õnnestunud nädalavahetusel oma valitsust veenda ja läbirääkimised Euroopa Liiduga ei saa enam jätkuda.

Barnier teatas, et tema meeskond pakkus, mida sai, sealhulgas viimase minuti ettepaneku, et Suurbritannia võib pärast lahutust tolliliidust lahkuda.

See pakkumine ei puudutaks aga Põhja-Iirimaad, mis vihastas Barnier’ Briti partnereid, kes nimetasid seda vanade vaidluste uuesti läbivõtmiseks.

Eurooplased on pakkunud ka õiguslikult toetatud ühise tõlgendusliku dokumendi allkirjastamist Iiri varuplaani kohta, milles korrataks viise, kuidas Suurbritannia võiks püüda varuplaani peatada, kui London peaks taotlema mõnede oma kohustuste peatamist.