EL-i liidrid ühislaenu küsimuses edasiminekut ei saavutanud

Riigid kordasid oma seisukohad üle ja kõik vaidlusalused teemad alates taaskäivitamise fondi suurusest ja laenude ning toetuste vahekorrast jäävad arutamiseks järgmiseks ülemkoguks, mida loodetakse pidada juulis juba füüsiliselt Brüsselis, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Valitsusjuhid nõustusid üksmeelselt, et praeguse kriisi tõsidus õigustab ulatuslikku ühist vastust, milles on koos solidaarsus, investeeringud ja reformid. Ja mul oli hea meel kuulda, et mitmed liidrid rõhutasid, et me peame tegema kõik võimaliku, et jõuda kokkuleppele kiiresti enne suvepuhkust," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

"Me peame aktiivselt töötama mitmete keerukate teemadega nagu pikaajalise eelarve ja majanduse taaskäivitamise fondi maht, tagasimaksete skeem, toetuste ja laenude küsimus ning tingimuslikkus, mis on samuti raske teema ja see ei tule üllatusena," lisas Euroopa Ülemkogu president Charles Michel.

Ta nentis, et keeruline küsimus on ka kriteeriumid, sest paljud riigid leiavad, et need peaksid olema rohkem seotud koroonaviiruse tagajärgedega.

"Seis on päris keeruline ja keeruline on ta just selles osas, et on neid riike, kes näevad laenude ja toetuste suhet hoopis teistmoodi. Kindlasti soovitakse seda teha koos Euroopa Liidu eelarvega MFF-ga ja leppida ka eelarve kokku koos taaskäivitamiskavaga. See on minu meelest ainumõeldav, aga nagu me teame, et enne koroonaviirust ega tegelikult see kokkulepe oli ikka väga keeruline MFF-i osas," sõnas Eesti peaminister Jüri Ratas.