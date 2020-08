EL-i liidrid arutavad kolmapäeval erakorralisel videkohtumisel Valgevene olukorda

Michel märkis, et vägivald meeleavaldajate vastu on lubamatu ja et Valgevene rahval on õigus enda tuleviku üle ise otsustada.

Reedel kiitsid EL-i välisministrid põhimõtteliselt heaks sanktsioonide kehtestamise Valgevene juhtivate ametnike suhtes. Sanktsioonide nimekirja koostamine seisab alles ees.

EL-i eesistujariigi Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier kutsus Valgevene liidrit Aljaksandr Lukašenkat üles alustama protestijatega dialoogi. „Kutsun Valgevene relvajõudusid mitte patustama oma rahva vastu ja vägivalda mitte kasutama,” ütles Steinmeier.

Briti valitsus teatas täna, et ei tunnusta Valgevene presidendivalimiste tulemust. Prantsuse president Emmanuel Macron väljendas eile esimest korda protestijatele toetust.