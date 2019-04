EL-i eesistuja: Suurbritannia peab ütlema, kuidas Brexiti ajapikendust kasutada kavatseb

Ciamba ütles enne Euroopa Liidu ministrite kohtumist Luxembourg’is, et Euroopa Liit tervitab Suurbritannia valmisolekut korraldada mais Euroopa Parlamendi valimised, aga sellest iseenesest ei piisa Londonile lisaaja andmiseks, vahendab Reuters.

„Me tervitame fakti, et on võetud kohustus korraldada Euroopa valimised, see oli üks nõuetest asja arutamiseks,” ütles Ciamba. „Sellest ei piisa... Meie jaoks on tähtis aru saada, miks Ühendkuningriik tahab jääda, te peate jääma midagi silmas pidades. Me oleme olnud samas olukorras ainult paar nädalat tagasi, me ei saa endale lubada sama asja arutamist ilma plaanita iga kahe nädala tagant.”