EL hoiatab Ungarit Vene koroonavaktsiini kasutamise eest

Ungari kavatseb läbi viia Vene vaktsiini katsetused ja võib-olla seda tootma hakata, mis oleks Euroopa Liidu liikmesriigilt ootamatu samm ja suurendaks hõõrumist Brüsseliga, vahendab Reuters.

„Tekib küsimus, kas liikmesriik tahab manustada oma kodanikele vaktsiini, mida EMA ei ole kontrollinud,” kommenteeris Euroopa Komisjoni pressiesindaja.

Euroopa Liidu reeglite järgi peaks Sputnik V kasutamiseks loa andma EMA ehk Euroopa Ravimiamet, enne kui seda saaks turustada Euroopa Liidu 27 liikmesriigis, teatas EMA.

„See on koht, kus kohtuvad loaandmisprotsess ja usaldus vaktsiini vastu. Kui meie kodanikud hakkavad vaktsiini ohutust kahtluse alla seadma ja see ei ole läbinud ranget teaduslikku hindamist, et tõestada selle ohutust ja tõhusust, on palju raskem piisavat osa elanikkonnast vaktsineerida,” lisas Euroopa Komisjoni esindaja.

Hiljutine 8000 inimese küsitlus USA-s ja Suurbritannias näitas, et ennast laseks Covid-19 vastu kindlasti vaktsineerida vähem inimesi, kui on 55% elanikkonnast, mida on teadlaste hinnangul vaja niinimetatud karjaimmuunsuse tekitamiseks.

Ekspertide sõnul mängivad usalduse õõnestamises vaktsiinide tõhususe vastu keskset rolli valeinformatsioon ja inimeste arvates nõrk ohutuskontroll.

Ungari peaministri Viktor Orbáni valitsus on teatanud, et kavatseb Sputnik V-d katsetada ja seda litsentsi alusel tootma hakata ning juba sel nädalal pidi Ungari importima väikese arvu doose, mis peaks viima suurema impordi ja masstootmiseni Ungaris järgmisel aastal, kui vaktsiin osutub ohutuks ja efektiivseks.

