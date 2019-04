EL alustas õiguslikku menetlust Poola vastu sealsete kohtunike kaitsmiseks

Euroopa Komisjon teatas eile, et on välja andnud ametliku teate, mis on õigusliku menetluse esimene samm, vahendab Deutsche Welle.

Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans ütles, et 2017. aastal kasutusele võetud järelevalvesüsteem näib „seadvat kohtunikud süstemaatiliselt täidesaatva võimu poliitilise kontrolli alla”.

Poola kohtunikud, kes on osalenud avalikes debattides või reforme kommenteerinud, on võtnud sihikule valitsuse nimetatud riikliku justiitsnõukogu distsiplinaarametnikud, teatas Timmermans.

Juurdlusi on alustatud ka kohtunike üle, kes on palunud otsuseid Euroopa Kohtult.

„Kõigel sellel on loomulikult halvav mõju kohtunike tegevusele ja see ei sobi kokku kohtute sõltumatuse nõuetega, nagu neid on kirjeldanud Euroopa Kohus,” ütles Timmermans. „Üksikute kohtunike positsioon on ohus, karjääre ja elatusvahendeid ohustab paljas oma töö sõltumatult teha püüdmise fakt.”

Timmermansi sõnul on Varssavil olnud võimalusi anda selgitusi või seaduse osas ümber mõelda. Euroopa Komisjon teatas, et tegutseb õigusriigi kaitseks Poolas.