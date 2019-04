Ekspertide sõnul oli Jumalaema kiriku kustutamine erakordselt keeruline

USA presidendi Donald Trumpi Twitteris soovitatud kustutuslennuki kasutamist pidasid eksperdid ebarealistlikuks.

New Yorgi John Jay kriminaalõiguse kolledži tulekahjuteaduse abiprofessor Glenn Corbett ütles, et ükski piloot ei suudaks heita vett nii täpselt ühte kohta lennukilt, mis liigub kiirusega sadu kilomeetreid tunnis üle tulekolde.

Corbett välistas ka helikopterid: „Üks probleeme, mis seal on, on tõusev õhuvool, see on põhimõtteliselt korsten, helikopteriga ei saa lennata kuumas õhus. Õhk on nii hõre.”

Prantsuse tsiviilkaitseteenistus Sécurité Civile teatas ilmselt vastuseks Trumpile, et kirikule õhust vee heitmine võiks viia kogu katedraali struktuuri kokkuvarisemiseni.

Hundreds of firemen of the Paris Fire Brigade are doing everything they can to bring the terrible #NotreDame fire under control. All means are being used, except for water-bombing aircrafts which, if used, could lead to the collapse of the entire structure of the cathedral. — Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) April 15, 2019

New Yorgi tuletõrje endine ülem Thomas Von Essen, kes teenis 2001. aasta 11. septembri rünnakute ajal, ütles, et fotod kirikust seest on julgustavad.

„Ei ole, teate, 30 jalga rususid ... materjali, mis hõõguks päevi. Paistab, et nad said selle tule kustutatud,” ütles Von Essen.

„See, et nad olid võimelised kontrollima tule levikut nii palju, kui nad seda tegid, ja päästma suure osa hoonest, sealhulgas kaks kellatorni, on tohutu jõupingutus,” ütles Favre. „Ma arvan, et iga tuletõrjuja, kellelt te küsite ja kes teeb seda elatise teenimiseks, ütleks teile, et see on märkimisväärne tuletõjesündmus ja need tuletõrjujad peaksid saama märkimisväärselt kiitust.”