Ekspert: Euroopas võib koroonapuhang kõige raskemate tagajärgedega olla Suurbritannias

Briti valitsust nõustav Farrar sõnas BBC'le, et statistilised numbrid aina tõusevad ja kriisi kõrgpunktist on nende riigis vara rääkida. "Loodan, et peagi hakkab ööpäevaga lisandunud nakatunute hulk vähenema. Nädala või paari pärast võiks hakata vähenema ka nende inimeste arv, kes viibivad haiglaravil," arutles ta ja lisas, et loodetavasti surmade arvu nn platoo saabub lähinädalatel ning seejärel number jooksvalt langeb.

Viimastel andmetel on Suurbritannias koroonaviiruse tagajärjel surnud 9875 inimest, nakatunud aga kokku ligi 80 000. Farrar tõi võrdluse, et Saksamaal on olukord parem, kuna seal alustati varakult mahukat testimist ning positiivse diagnoosi saanud isoleeriti.

Farrar nentis, et praegune puhangu faas on alles algus - hiljem tulevad ka teine ning kolmas laine. Ta usub, et sügiseks on vaktsiin olemas, aga mitte selles koguses, et seda saaks kohe kasutada kõikjal üle maailma.

