Eksperdid: USA on koroonaviirusega nakatumise osas vabalanguses

„Me oleme endiselt põlvini selle esimeses laines,” ütles USA Riikliku Allergia- ja Nakkushaiguste Instituudi direktor dr Anthony Fauci eile Facebooki ja Twitteri otseülekandes, vahendab CNN. „Ma ütleksin, et seda ei saa pidada laineks. See oli hüpe või nakatumiste uus kasv üle alusjoone ... mis ei ole langenudki sinna, kuhu me oleksime tahtnud.”

Tihedalt koos olnud puhkajate massid nädalavahetusel aitasid sellele hüppele kaasa, mis viis haiglavoodite nappuse ning edasise nakatumise ja veelgi suurema majandusliku tagasilöögi ohuni.

„Me oleme vabalanguses,” ütles Massachusettsi üldhaigla nakkushaiguste ravi juht dr Rochelle Walensky. „Te näete videomaterjali sellest, mis möödunud nädalavahetusel juhtus. Ja inimesed on kas naiivsed oma tegevuse mõju suhtes või on nad hakanud seda lihtsalt ignoreerima.”

Juhtumite arvu kasv on viinud ka Covid-19 testitulemuste saabumise aja pikenemiseni. Quest Diagnostics teatas eile, et tulemuste saabumine võtab nüüd keskmiselt 4-6 päeva, samas kui juuni algul oli see aeg 2-3 päeva. LabCorpi teatel võtab tulemuste saamine nüüd aega 2-4 päeva, kui varem on see aeg olnud 1-2 päeva. Nii Quest kui ka LabCorp teatasid, et kavatsevad testimisvõimekust juulis suurendada.

Kokku on nüüd koroonaviirusega nakatunud ligi kolm miljonit ameeriklast, sealhulgas kasvav arv noori täiskasvanuid. Covid-19-sse on surnud üle 130 000 ameeriklase ja mõned haiguse läbipõdenud kannatavad pikaaegsete tüsistuste käes. Esmaspäeval avaldatud raporti järgi on võimalik tegur vaikne nakatumine sümptomiteta või sümptomite eelsete juhtumite kaudu.

„Pidagem meeles, et selles riigis on 300 miljonit inimest, kes on nakatumisaltid ega ole seni nakatunud, ja sellel viirusel pole kaugeltki otsa lõppenud inimesed, keda nakatada,” ütles Walensky. „Ja kuni me ei muuda oma käitumist nende nakatumiste ärahoidmiseks, kasvab nakatumiste arv jätkuvalt.”

Arstid on mures uute hospidaliseerimiste ja surmade üle lähinädalatel.

„Me lisame üleriiklikult kiirust. ... Juhtumite arvu kasv kiireneb jätkuvalt,” ütles Texase osariigis Houstonis asuva Baylori kolledži Riikliku Troopilise Meditsiini Kooli dekaan dr Peter Hotez. „Me purustame rekordeid pea iga päev siin Texase osariigis. Inimesed kuhjuvad haiglatesse, intensiivraviosakondadesse. Me ei saa tõesti selles tempos edasi minna. Ja see ei juhtu loomulikult ainult Texases. See juhtub Floridas, Arizonas. Me hakkame nüüd nägema samasugust olukorda lahti rullumas Mehhiko lahe rannikul. Ja nüüd hakkame me seda nägema ülemises Kesk-Läänes ja ka Tennessees.”