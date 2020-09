Eksperdid hoiatavad: koroonaviiruse vaktsiin võib nõuda poole miljoni hai elu

Üks koostisosa, mida mõnedes COVID-19 vaktsiinikandidaatides kasutatakse, on skvaleen - looduslik õli, mida leidub haikalade maksas, vahendab Sky News.

1916. aastal haimaksast avastatud skvaleeni kasutatakse meditsiinis abiainena - koostisosana, mis toimib antioksüdandina ja suurendab vaktsiini efektiivsust, sest kutsub esile tugevama kaitsva immuunsuse.

Suurbritannia farmaatsiaettevõte GlaxoSmithKline, kes kasutab haiskvaleeni juba pikemat aega gripivaktsiinides, teatas tänavu kevadel, et valmistab miljard annust kõnealust abiainet potentsiaalseks kasutamiseks koroonaviiruse vaktsiinides.

Ühe tonni skvaleeni eraldamiseks on vaja umbes 3000 hai maksa.

USA California osariigis tegutsev organisatsioon Shark Allies (Haide liitlased) teatas, et kui maailma elanikkond saaks pelgalt ühe annuse haimaksaõli sisaldavat COVID-19 vaktsiini, tuleks selle tarbeks tappa umbes 250 000 haikala sõltuvalt sellest, kui suurt kogust skvaleeni vaktsiinis kasutatakse.

Kui ülemaailmse elanikkonna immuniseerimiseks on vaja kahte annust, mis on teadlaste hinnangul tõenäoline, suureneks see arv poole miljonini.

Haipopulatsioonide ohustamise vältimiseks katsetavad teadlased skvaleeni alternatiivi - kääritatud suhkruroost valmistatud sünteetilist versiooni.

USA looduskaitsjate hinnangul tapetakse igal aastal umbes kolm miljonit haikala neilt skvaleeni saamiseks, mida kasutatakse ka kosmeetikas ja masinaõlis.

Viimased kardavad, et haimaksaõli nõudluse järsk suurenemine võib ohustada haide populatsioone üle maailma ning on juba näha, et üha rohkem liike on ohustatud, kuna paljud skvaleenirikaste liikide, näiteks lühiogahaide arv on vähenenud kriitilise piirini.