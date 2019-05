Egiptus mõistis kaks kirikuründajat surma

Tragöödia leidis aset 2017. aasta detsembris, kui üks meestest avas tule kristlaste pihta Lõuna-Kairo Helwani äärelinnas asuvas poes, lastes maha kaks inimest. Tapja suundus sealt edasi lähedalasuva Mar Mina kiriku sissepääsu ette, kus ta mõrvas veel seitse kristlast ja ühe politseiniku, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Toimunu eest võttis toona vastutuse Islamiriik.

Julgeolekukohus mõistis peamise kahtlustatava, kes on vahi all, ja veel ühe kahtlustatava, kes on endiselt jooksus, surma. Ülejäänud süüdimõistetutest kaks saadeti eluks ajaks, neli neljaks aastaks ja veel kaks kolmeks aastaks trellide taha. Üks kahtlusalune mõisteti ka õigeks ja kaks teist on endiselt jooksus.

Teadaolevalt sai ründaja tulevahetuses julgeolekujõududega haavata. Täna ilmus mees kohtu ette surmamõistetu riietes, sest juba varem mõisteti talle kaks surmanuhtlust sõjaväehoonete ründamise eest. Kohtusaali saabudes, embas tapja oma võitluskaaslasi.