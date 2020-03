Eestlastegi seas populaarses Egiptuse kuurortlinnas suri sakslasest turist koroonaviirusesse

Saksamaa mees reisis nädal aega tagasi Egiptusesse, et puhata Hurghadas. Linn on menukas sihtkoht ka Eesti turistide seas. Näiteks Novatours pakub võimalust sinna isegi juba homme lennata. Samamoodi saab sinna juba homme reisida Estraveli turismibüroo vahendusel. Tegu on mõne näitega, sinna viivad paljud Eesti reisikorraldajad.

Reedel viidi 60-aastane palavikus sakslane Hurghada haiglasse, kellel tuvastati koroonaviirus. Mehe tervis halvenes kiiresti ning ta paigutati intensiivravi osakonda. Arstid tahtsid esialgu mehe viia Saksamaale haiglasse, kuhu saab koroonaviiruses patsiente karantiini viia. Väidetavalt oli patsient keeldunud ning pühapäeval ta suri.

Tegemist on väidetavalt esimese sakslasega, kes suri koroonaviiruse tõttu. 9. märtsi hommikul oli Saksamaal 1112 registreeritud koroonaviiruse juhtu, Egiptuses aga 49.

Egiptuse võimud pidasid ühe viiruse sissetoojaks Taiwani turisti, Taiwani valitsus seda tõenäoliseks ei pea. Selle asemel ütlesid Taiwani ametnikud, et kodanik haigestus hoopis Egiptuses.

Saudi Araabia, Kuveit, Katar ja Oman on kehtestanud ajutised keelud või rangema kontrolli Egiptusest saabunud inimestele. Eesti pole Egiptust koroona ohupiirkonnaks nimetanud.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!