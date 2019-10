Eestlased jätavad Soomes saadud trahvid maksmata, sest puudub motivaator, milleks venelastele on viisa saamine

Näiteks eelmisel aastal maksid venelased ära 84% Soomes saadud trahvidest, selgub Soome Kohturegistrikeskuse statistikast, vahendab Aamulehti.

Sel aastal on maksuprotsent olnud 78, aga Kohturegistrikeskusest tuletati meelde, et laekumine on sel aastal veel pooleli.

Venelastele määrati mullu Soomes kokku 6600 trahvi ja sel aastal oli neile augusti lõpuks kogunenud üle 3900 trahvi.

Erinevalt venelastest jääb eestlastel suurem osa trahvidest Soomes maksmata. Eelmisel aastal maksid eestlased ära vaid 38% trahvidest.

2017. aastal maksid eestlased ära iga teise neile määratud trahvi. Samas eelmisel aastal määrati eestlastele Soomes üle 3000 trahvi, mida on 2017. aastaga võrreldes märkimisväärselt rohkem.

Soome Kohturegistrikeskuse teatel määratakse märkimisväärne osa neist trahvidest liiklusrikkumiste eest.

Põhjuse, miks venelased on nii varmad trahve maksma, võib leida sellest, et trahvid võivad saada takistuseks Soome viisa saamisel.

„Venelased maksavad trahve peamiselt sel põhjusel, et tahavad tulla Soome veel uuesti. Nende viisa saamine muutub märgatavalt keerulisemaks, kui neil on siin pooleli olevaid asju nagu maksmata trahve,” märkis politseivalitsuse politseiinspektor Konsta Arvelin. „Venelased on hirmus huvitatud, kus trahvi saab ära maksta, juba sel hetkel, kui nad selle saavad. Neile jõutakse tihti trahvist teada anda juba nende siin olles.”

Soome välisministeeriumi teatel põhineb viisa andmine tervikhinnangul, mille osa on ka võimalikud maksmata trahvid Soomes.

Arvelini sõnul tuleb seaduse järgi Soomes saadud trahv alati ära maksta.