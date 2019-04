Eestlanna Prantsusmaal: inimesed on šokeeritud, kiriku ümbruses on kõik vaikne, kosta on vaid leekide praksumist

Prantsusmaal elav ja töötav eestlannast giid Sirje Lebrefe sõnul räägib kogu Prantsusmaa meedia üksiti Pariisi Jumalaema kiriku põlengust. Kuigi Sirje elab Pariisist 300 kilomeetri kaugusel, siis üks tema töökohti on Pariisi Jumalaema kirik. „Järgmisel nädalal pidingi ühe turismigrupiga sinna minema, aga nüüd saame vaid eemalt vaadata.”

Kuigi kirik ei põle enam lahtise leegiga, siis tornid veel hõõguvad ja praegu näevad päästjad vaeva, et tulekahju ka öösel kontrolli all hoida. Niisamuti on evakueeritud kõik katedraalile lähedal elanud inimesed. Eestlannale teadaolevalt on linn neile ka varjualuseid pakkunud.

„Väga palju on ka küsitud, et miks ei kasutatud kustutustöödel helikoptereid, ent tuleb meeles pidada, et seal sees on väga palju hindamatuid väljanäituseid ja ainulaadseid eksemplare. Tuleb päästa nii palju kui võimalik,” ütleb Lebrefe.

Lebrefe sõnutsi on kohalikud seda meelt, et kirik tuleb siiski uuesti üles ehitada. „On räägitud ka üleriigilisest rahakogumisest, aga eks eeskätt peab selgeks tegema, kui palju on säilinud ja kui palju hävinud,” lausub ta. Ühe kohaliku eestlase sõnul alustatakse kiriku renoveerimiseks korjandust juba homme.

Kui õhtupoolikul oli kiriku vahetus läheduses sadu, siis nüüd juba tuhandeid inimesi, märgib Lebrefe. „Prantsusmaal valitseb matusemeeleolu praegu. Ka seal kohapeal on kõik vaikne, ainult leekide praksumist on kuulda,” märgib Lebrefe imestunult, kuivõrd tavapärastel rahvakogunemistel on alati lärmakas.