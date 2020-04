Eestlanna Moskvas: riik ei saa täielikke liikumispiiranguid kehtestada, sest ei suudaks tööta jäänud inimestele toetusi maksta

Üheksakümnendate alguses Moskvasse kolinud Anna (täisnimi toimetusele teada) nendib, et riigis levib palju vastuolulist infot. “Näiteks öeldi, et enda eakatele lähisugulastele ei tohiks ise toitu viia, vaid tuleb kuller selleks tellida. Kuller käib ju iga päev nii paljude inimeste juures, kas see ohtlikum ei oleks?” arutleb Anna. Ühes Moskva linnaosa netifoorumis jagas kohalik vastuolulisi väiteid, mida on Venemaa ametkonnad inimestele jaganud. Näiteks öeldi, et maskid ei aita, ometi soovitatakse rangelt neid inimestel kanda. “Viirus elab pindadel kaks tundi, ei, neli, ei kuus… Ei, seitseteist päeva. Värskes õhus tuleb liikuda, aga kõik linnasisesed pargid ja rohealad on suletud,” tuuakse postituses veel vastuoluliseid sõnumeid välja. Just parkide sulgemine valmistab Annale meelehärmi.

“Kui inimesed, eriti eakad, istuvad vaid kodus, võivad nad sellest istumisest mõne teise haiguse külge saada. Kui inimesed tohivad tänaval jalutada, siis miks ei võiks nad parkides kõndida? Kõik ju hoiavad tänavalgi vahet,” selgitas Anna. Suletud väravad aga inimesi ei takista. Temagi käib ühes pargis jalutamas, mille aias on auk. “Augu juures on juba teerada sisse tambitud,” märkis ta. Siiski läheb eestlanna sinna varastel hommikutundidel, pärast jalutuskäiku veel talisupleb ja kella kaheksaks on ta juba kodus. “Talisuplemine hoiab mind tervena. Pealegi pole sellisel kellaajal peaaegu kedagi väljas,” rääkis ta.

Eestlanna hoiab end teistest elanikest eemal ka tavapärasest erineva metrooliini kasutamisega. "Ei sõida sellega, mis on kodule kõige lähemal. Üks teine on natuke kaugemal, aga olen vagunis tihti ainus inimene," selgitas ta.

Töötud osutuksid liiga suureks koormaks



Venemaa on elanikele öelnud, et riigis kehtib ettevalmistusrežiim, mitte eriolukord. “Seaduslikult ei tohi sind praegu keegi piirata,” selgitas Anna. Inimesed lausa peavad tööl edasi käima, vähemalt need, kes tööd pole veel kaotanud. “Väidetavalt pole 63 protsendil elanikest sääste, mina arvan, et see osa on suuremgi,” ütles ta. Eestlanna arvas, et riik ei kehtesta täielikku liikumispiirangut, kuna siis ei jõuaks Venemaa oma kodanikele toetusi välja maksta. “Neil pole seda raha,” selgitas Anna.