Eestlane Prantsusmaal: tulekahju on siiani kohutav šokk, see jätab tühja koha, millest täielikult üle ei saagi

Anna oli kodus Pariisist väljas, kui tulekahju Jumalaema kirikus puhkes. Põlengust sai ta teada uudistest, kuid oli šokis, kui sai teada tulekahju tegelikust ulatusest. "Ma arvasin, et ju on vandaalid pannud katedraali juures näiteks prügikasti põlema," ütles naine. Ta sõnas, et kõige olulisem on, et ükski inimene põlengus viga ei saanud.

Anna jälgis sõpradega terve õhtu arvutist otsepilti tulekahjust. "Ühel hetkel ei tahtnud enam uudiseid vaadata, sest nii kurb oli," ütles ta.

Eestlanna sõnul on prantslased endiselt šokis ja erilist lohutust pole toonud ka president Emmanuel Macroni tõotus kirik taastada ning prantsuse miljardäri François-Henri Pinault lubadus annetada selleks 100 miljonit eurot. "See on muidugi hea, aga väga kurb on ikka. Katedraali taastamine võtab ju aastaid ja tühi koht jääb sellest pikaks ajaks," sõnas naine.

Anna avaldas hämmingut selle üle, et tuletõrje polnud seesuguseks tulekahjuks valmis. "Uudistest vaadates olid need veejoad nii väikesed selle suure tulega võitlemiseks, nagu kirp elevandi kõrval," rääkis ta.

Eestlanna ütles, et nüüd tuleb iga päev mõnda ajaloolist kohta külastada, sest Jumalaema kiriku tulekahju ilmestab, et miski pole jääv.