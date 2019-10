Eestlane Kataloonia meeleavalduste madinas: revolutsiooni pole päris käsil

Kataloonias kuuendat päeva aset leidev meeleavaldustelaine on sundinud teatud piirkondades poode, koole, lasteaedasid ja turismiettevõtteid teadmata ajaks uksi sulgema. Töö on häiritud ka ühistranspordi teenust pakkuvatel ettevõtetel ja kohalikul lennujaamal.

Siiski ei tunne kohapeal elav anonüümseks jääda soovinud eestlane end mässulise linnarahva keskel häirituna.

"Elu käib nagu ikka. Enamik inimesi ajavad oma asju edasi ja vahel on transpordis katkestusi ja blokaade, aga muidu tavaline elu," selgitab eestlane. "Välja arvatud kesklinnas teatud tänavatel, kus öösel märatsetakse. Eks nendel inimestel natukene teistmoodi, aga mujal linnas kõik tavaline."

Küsimusele, kas ta tunneb end antud olukorras turvaliselt, tuli vastuseks: "Absoluutselt."

Barcelonas 7 aastat elanud eestlane tunneb ka isiklikult meeleavaldusest osavõtnut ning jagab Delfi lugejatega oma nägemust kohapeal toimuvast: "Tegelikku iseseisvust tahavad vähesed ekstremistid, enamik tahab rohkem autonoomsust ja kontrolli ning ollakse lihtsalt Madridi kiusamise vastu. Tahavad, et neid kuulataks. Aga populiste ja fanaatikuid on mõlemal pool ja valatakse õli tulle. Enamik inimesi on pigem tasakaalukamad oma vaadetes ja soovides. Ei ole päris revolutsioon käsil siin."