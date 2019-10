Eestlane Jaapanis: kulmineeruv taifuun, ootamatu maavärin ning hirm tsunami ees

Maavärin, mille epitsenter asub Jaapani lääneranniku vahetus läheduses, oli Piiri sõnul tema piirkonnas kerge, ent 110 kilomeetri kaugusel asuvas Chiba prefektuuris mõõdeti värina tugevuseks 4 magnituudi. Richteri skaala kohaselt tähendab see siseruumides paiknevate objektide märkimisväärset värinat ja võimalikku nihkumist, ent üldises plaanis tekib kahjustusi minimaalsel määral. Värin tõi päevakorda rannikualade jaoks ka tsunami ohu.

Kõige hullem on veel ees

Jaapanis kaks aastat elanud-töötanud eestlane tunneb, et paikneb ohutus piirkonnas. "Pole ühtegi mäge lähedal, kus võiks maalihe tulla, pole otseselt ühegi jõe ääres, mis võiks üle ujutada ja pole ka mere ääres, kus ohustavad lained," märgib Piir. "Ainus võimalik probleem on tuul ja sellega kaasnevad purustused."

Elektri- ja internetiühendus on korras, ent Piir ei hõiska enne õhtut: kõige tugevam osa taifuunist pole veel saarest üle pühkinud. Loodusnähtuslik kulminatsioon on prognoositud õhtul kella üheksaks - umbkaudu kolme tunni pärast.

Rait Piir jagamas visuaalset ülevaadet toimuva kohta. Pilt pärineb Rait Piiri Facebook

Kuigi evakueerimishoiatusi pasundavad valjuhääldid on andnud hommikust saati üle linna elanikele nõu ohupiirkonnast väljuda, on see Piiri sõnutsi vabatahtlik. "Evakueerib see, kes tunneb, et vaja. Ma usun, et jõgede ääres elavad inimesed on minu linnas kindlasti evakueerunud," hindab eestlane olukorda oma kodukohas.