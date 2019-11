Eestlane Hongkongis: terve linn kannatab ja tulemused on pöördumatud

Kuigi südames sooviks ta meeleavaldusega ühineda, siis ühest hetkest on ta proteste vältinud, sest need ei ole enam ohutud. "Igal nädalavahetusel lastakese pisargaasi ning arreteeritakse inimesi, kes kannavad maske ja võtavad osa protestidest," selgitas ta.

Avalikel üritustel näomaskide kandmise keelu kehtestamiseks kasutas sealne valitsusjuht Carrie Lam koloniaalajast pärit eriolukorra seadust, minnes nii mööda rahva poolt valitavast parlamendist. Hiina nimetas seesugust meedet hädatarvilikuks.

"Ei ole kahtlustki, et politseil ei ole kontrolli ja austust linna üle ja aina rohkem on inimesed politsei vastu. Isegi Halloweeni ajal, mis on tavaliselt täis lahedaid pidusid ja kostüümides inimesi, oli politsei esimene lahendus lasta pisargaasi, sest nad ei oska rahvast kontrollida," kirjeldas Lill.

"Iga kord, kui politsei kasutab ülemäärast jõudu siis rahvas saab veel rohkem vihaseks ja siis nad peavad veel rohkem jõudu kasutama. See on nagu surnud ring ja seda ei oska näha kuidas see kõik lõppeb," kirjeldas ta.

"Terve linn kannatab selle all ja tulemused on pöördumatud. Turism on langenud, sest inimesed ei julge enam külastada Hong Kongi. Väikepoed peavad oma ettevõtted kinni panema ja kui linnas ringi jalutada, on näha, kui palju kõik on muutunud. Ma ei kujuta ette, mis võib toimuda 70-80 aastase vanahärra peas, kellel on oma pood olnud aastakümneid ja nüüd ta peab selle sulgema. Väga kahju on nendest inimestest," kirjeldas Lill.

Arvamused erinevad

Lille tutvusringkonnas on mitmetel peredel tugevad vastuarvamised ja peredki on omavahel tülli läinud. "Noored on demokraatia poolt ja nende vanemad tihti Hiina pooldajad ja soovivad, et need protestid lihtsalt lõppeksid, mis iganes moel. Noorte mentaliteet on Laam Chow, mis tõlkes tähendab "põleme koos". Nad on valmis oma elu eest võitlema, sest nad arvavad, et neil ei ole tulevikku, kui Hiina võtab Hongkongi üle," selgitas Lill.

Lill ise elab Hongkongi lääneosas Kennedy Townis ja kõige jõhkramate rahutustega ta kokku ei pea puutuma. "Kui metroo on kinni, saan jalgsi tööle minna. Turvalisuse pärast ei ole ma pidanud muretsema ja alati loodan, et ka minu sõpradel ja tuttavatel oleks kõik hästi. Toidupoed, mis ei ole protesti piirkondades, on ka lahti."

Samas on tema sõnul hämmastav näha, kui kiiresti Kennedy Townis rahutustega kaasnevate probleemidega tegeletakse. "Organiseeritakse uued transpordivõimalused ja kiiresti värvitakse üle graffitid. Minu mõned kollegid elavad TST või Wan Chai piirkonnas ja nendel on tihti raskusi poes käimisega ja tööle minemisega. Läbi konditsioneeri tuleb neil vahel pisargaas ka tuppa," kirjeldas Lill.