Eestist pärit naine Austraalias: tuli jõudis kahe õigeusu kloostrini Canberra lähedal, sidet nendega pole

Viidates Austraalia meedia viimastele andmetele ütles Kirpitšenkova, et põlengute tagajärjel on hävinud 24 asulat.

„Mul kipitavad sudust silmad. Alguses oli sudu koos lõkkelõhnaga, aga täna pärast vihma on lihtsalt kõrbehais. Ilmselt põlenud loomadest ja autodest, kummist. Täna ei ole taevast üldse näha. Nähtavus on mõnedes piirkondades ainult 50 meetrit,” rääkis Kirpitšenkova.

„Palju on teadmata kadunuid, 1500 põlenud maja ja pool miljardit põlenud looma – nii kodu- kui ka metslooma. Palju farme on kannatada saanud, saagid, mida sööma hakkame ja millise hinna eest, ei tea,” lisas Kirpitšenkova.

Kirpitšenkova sõnul on Canberra lähedal Bombalas kaks vene kloostrit – munga- ja nunnaklooster. Nende saatus ei ole teada. Tuli jõudis nendeni laupäeval ja nad otsustasid selle vastu ise võidelda.

„Mungakloostris on kloostriülem isa Sergi, serblane, ja tuntud munk isa Aleksi. Nunnakloostris on kloostriülem ema Anna Karõpova. Sidet kloostritega ei ole alates eelmisest nädalast. Kõik on paanikas. Seal on umbes kümme inimest koos noviitsidega. Ma olen nendes kloostrites käinud. Geograafiliselt on need ümbritsetud metsade ja mägedega väikeses orus jõe ääres. Nähtavasti on ellu jääda seal ebareaalne. Ümber on eukalüptid ja nad lämbuvad kiiremini, kui tulest jagu saavad,” rääkis Kirpitšenkova ja lisas, et kloostri ümber on „kängurulaager”, kus elavad sajad kängurud.

Kirpitšenkova sõnul palvetavad venekeelsed inimesed Austraalias kahe õigeusu kloostri nunnade ja munkade eest. „Seda enam, et täna on jõululaupäev ja homme jõulud.”