Eestisse visiidile saabuv Andrej Babiš: endine salateenistuse agent, hilisem oligarh ja Tšehhi peaminister

2018. aasta novembri keskel avaldasid uurivad ajakirjanikud intervjuu Babiši poja Andrej Babiš juunioriga, kes leiti Šveitsist ja kes ütles, et ta viidi Krimmi, kus teda tema tahte vastaselt kinni hoiti. Poeg kinnitas ka, et allkirjastas isa nimel dokumente, teadmata, mis need olid. Babiš teatas, et tema poeg on vaimuhaige, võtab ravimeid ja vajab jälgimist ning et ta lahkus Tšehhist vabarahtlikult.

2018. aasta 13. novembril nõudis opositsioon Babiši tagasiastumist. Senat võttis vastu resolutsiooni, milles öeldi, et Babiši kuulumine valitsusse on vastuvõetamatu, kui ta on uurimise all. President Zeman kuulutas aga, et kui valitsus maha hääletatakse, laseb ta uue valitsuse moodustada uuesti Babišil. 23. novembril võitis Babiš koos valitsusega usaldushääletuse. Mitmetes linnades toimusid meeleavaldused Babiši vastu.

2019. aasta aprilli lõpus astus tagasi ANO justiitsminister Jan Kněžínek, kelle asemele nimetas Babiš Marie Benešová. Mure Benešová võimaliku mõju pärast Babiši üle käivale juurdlusele kutsus esile uued meeleavaldused, mis ägenesid juuni alguses, kui avaldati kahe Euroopa Liidu auditi esialgset tulemused, milles leiti, et Babišil on endiselt huvide konflikt, kuigi ta andis Agroferti aktsiad üle usaldusfondidele, ja seetõttu ei ole Agrofertil õigus saada Euroopa Liidu toetusi. Korraldajate hinnangul osales 2019. aasta 4. juuni meeleavaldusel Praha Václavi väljakul 120 000 inimest.

23. juunil korraldati veel üks Babiši-vastane meeleavaldus, millel osales umbes 250 000 inimest. Tegemist oli Tšehhi suurima meeleavaldusega pärast 1989. aasta Sametrevolutsiooni.

2019. aasta septembri alguses tegi prokurör Jaroslav Šaroch ettepaneku kõigi Babiši üle käinud juurdluse asjaosaliste vastu esitatud süüdistuste tühistamiseks. Seda toetas Praha prokuratuur.

Veel üks suur meeleavaldus toimus 16. novembril, päev enne Sametrevolutsiooni 30. aastapäeva. Ka sellest võttis osa umbes 250 000 inimest.

Kurepesa afäär