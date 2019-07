Eesti välisministeerium: migratsioonivastase kokkuleppe Ungari ja Poolaga sõlmis välisminister Reinsalu

Lauri Laugen toimetaja RUS 527

Eesti välisministri nõunik Mart Luik ütles, et Ungari välisminister Péter Szíjjártó sõlmis tegelikult migratsiooni pooldavate algatuste vastase kokkuleppe välisminister Urmas Reinsaluga ja Poolast on tõepoolest osaliseks siseministeerium. Asja sisu on see, et ministeeriumid määravad omalt poolt kontaktisikud asekantsleri tasemel, kes omavahel sel teemal informatsiooni vahetavad.