Eesti ukrainlaste huvi raadavalimiste vastu on leige

Keskpäeva paiku käis Ukraina saatkonnas üsna aktiivne valimine ning vahepeal moodustus ukse taha ka väike saba, kuid valimisjaoskonna juhi Mihhail Vaitmani sõnul köidavad Ülemraada valimised inimesi siiski vähem kui presidendivalimised.

"Meie hinnangul ei näe me tõenäoliselt täna sellist hulka valijaid kui osales presidendivalimistel. Seda ka sellepärast, et on suvi," rääkis ta.

Samas avaldas Vaitman lootust, et osalus tuleb väärikas ja inimesed teevad õige valiku.

Täna toimuvad erakorralised Ukraina parlamendivalimised. Viimased küsitlused näitavad, et Ukraina president Volodmõr Zelenskõi parteid saadab valimistel suur edu.