Eesti päritolu Anton Vaino on Putini kabinetiülemana omandanud tohutul hulgal varandust

Vene meedia teatel on riigipea staabiülema Vaino perekonnal Moskva piirkonnas tohutu hulk kinnisvara. Väljaande Meduza teatel omab Vaino perekond kinnisvara kokku umbes 16 miljardi rubla ehk umbes 23 miljoni euro väärtuses, vahendab uudistekanal Verkkouutiset.

Vainole kuulub mitmeid väärtuslikke kortereid ja valdusi. Tema asemel on need aga kirjutatud mehe isa, vanaisa, naise, poja ja ämma nimele. Administratsiooni juhi äi on ka müünud ​​tema omandis olevat vara, seda umbes 7,5 miljoni dollari eest naisele, kes arvatakse olevat Vaino tädi.

Anton Vaino on lõpetanud Venemaa välisministeeriumi Moskva riikliku rahvusvaheliste suhete instituudi ja töötanud praktiliselt kogu oma karjääri Vene administratsioonis. Tema vanaisa Karl Vaino oli Eesti Kommunistliku Partei peasekretär. Anton Vaino on nii isaliinis kui ka emaliinis eestlane, tema emapoolne vanavanaema oli Luise Valge.

Vene presidendi administratsiooni juhti on sageli peetud Venemaa teiseks juhiks ja Venemaa üheks mõjukaimaks otsustajaks.