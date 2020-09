Eesti organiseeritud kuritegevus on Soome ettevõtetelt välja petnud kümneid ehitusmasinaid

Pettuste ohvriks langenud ettevõtteid ühendab see, et need müüvad ja rendivad välja näiteks ekskavaatoreid ja tõstukeid ning muid ehitustarvikuid, vahendab Yle Uutiset.

Helsingi politsei teatel on raskete pettuste taga Eesti kuritegelik jõuk.

„Sellega tegeleb Eesti organiseeritud kuritegevus. Need kahtlusalused kaaperdavad mis iganes Soome ausa ettevõtte nime. Kaaperdamine tähendab seda, et ausa ettevõtte nimel tehakse tasuta e-postiaadress. Sellelt võetakse ühendust sihtmärgiks oleva ettevõttega,” ütles juurdluse juht, kriminaalkomissar Hannu Kortelainen.

Kui siis sõlmitakse rendileping, viib näiteks ekskavaatori omanik selle haagisega kuhugi objektile, tihti suurele.

„Suurtel ehitusobjektidel ei pöörata kõigile masinatele ja seadmetele, mis seal on, tähelepanu. Sealt viiakse need masinad siis vaikselt minema,” rääkis Kortelainen.

Kui masin on petturite valduses, müüakse see kiiresti Soomes maha või viiakse välismaale.

„Suuremad masinad nagu ekskavaatorid ja tõstukid viiakse Eestisse. Võib-olla viiakse need sealt edasi või müüakse seal maha. Väiksemat kraami müüakse Soomes näiteks veebilehel tori.fi. Müügihinnad on tavaliselt umbes viiendik tegelikust hinnast,” ütles Kortelainen.

Eeluurimise käigus on selgunud, et ehitusettevõtted on rasketes pettustes kahtlustatavatele kaotanud järgmisi masinaid ja tööriistu: väikeseid ekskavaatoreid, tõstukeid, kahveltõstukeid, kompressoreid, erinevaid kliimaseadmeid, kuivateid, erinevaid pumpasid ning puit- ja metallmaterjali.

Politsei teatel on osa neist masinatest ja ehitustarvetest saadud „rentides” või „ostes”.

Ühe ettevõtte kahjud on olnud mõned kümned tuhanded eurod. Kokkuvõttes on aga kuritegelik tulu olnud märkimisväärne.

„See tegevus on nüüd jätkunud paar aastat. Me räägime kokku miljonite eurode suurusest kogukahjust,” ütles Kortelainen.

Politsei teatel teevad operatiivse töö ära Soomes tegutsevad tankistid. Nad käivad masinatel ettevõtetes järel või viivad neid minema objektidelt.

„Need on eestlased, kes on Soomes tööotsi tegemas. Nad reisivad üle lahe. Või siis tulevad just siia ainult masinaid võtma. Tankistidena kasutatakse ka isikuid, kes elavad töö tõttu Soomes,” rääkis Kortelainen.