Eesti kirjastus taotleb Soome autoriõiguse organisatsioonide pankrotti – viimaste sõnul pole seda kunagi ajaloos juhtunud

„Kirjastusel ei ole samuti mingit õiguslikku alust nõuda laenutushüvitisi. Need on raamatukogudest laenutatavate teoste autoritele kuuluvad hüvitised, mis makstakse otse autoritele. Soome autoriõigusseadus on selles täiesti ühemõtteline ja Sanasto tegutseb selle järgi,” lisas Salomaa.

Salomaa sõnul lükkab Sanasto oma vastuses kohtule kõik esitatud nõudmised tagasi.

„Eeldatavalt on pankroti eelduseks maksevõimetus, aga praegu ei ole küsimus üldsegi meie organisatsiooni maksevõimes, vaid selles, et me ei nõustu täiesti alusetute nõudmistega,” ütles Salomaa.

Kopiosto tegevjuhi Valtteri Niiraneni sõnul nõuab Universal Press organisatsioonilt kunstnikele kuuluvaid laenutushüvitisi. Hüvitiste nõudja ja pankroti taotleja kohta on mitmeid ebaselgusi.

„Näiteks see, milliste kunstnike õigustes on küsimus, mis ettevõte see nõudmisi esitav ettevõte on, kas see on üldse olemas olev ettevõte ja mille alusel see ettevõte üldse laenutushüvitisi nõuab,” loetles Niiranen.

Kui ei ole ebaselgusi selle suhtes, kes teatud teoste õigusi omavad ja teoste kasutamise kohta on olemas tõendid, tuleb seaduse järgi hüvitist maksta.

„Aga mitte selle alusel, et keegi tuleb lihtsalt ütlema, et makske meile hüvitisi,” ütles Niiranen.

„Ja nüüd on see ettevõte läinud oma valitud teele, et saadame õige kohtule pankrotitaotluse. See on küll üsna omapärane, kuigi neil on muidugi selleks seadusega antud õigus,” märkis Niiranen.

Salomaa sõnul ei ole midagi sellist varem Sanasto ajaloos juhtunud: et mingi osapool üritaks saada organisatsioonilt hüvitisi, taotledes selle pankrotti.

Sama ütles Kopiostot neli aastat juhtinud Niiranen.

„Ka need kolleegid, kes on töötanud siin 20 aastat, ei ole kunagi sellise asjaga kokku puutunud,” ütles Niiranen.